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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe çalışmalarını taraftara açık idmanla sürdürdü

Fenerbahçe çalışmalarını taraftara açık idmanla sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 22:45
Fenerbahçe çalışmalarını taraftara açık idmanla sürdürdü

Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 6 bin sarı-lacivertli taraftar, yerinde takip etti.

Isınma ve koşuyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Ana bölümünde yarı sahada çift kale maçla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Kaptan Milan Skriniar antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, çift kale maçta aldığı darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ile Marco Asensio, bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Ayrıca antrenman sırasında ağrı hisseden Anderson Talisca, çalışmaya devam etmedi ve yedek kulübesine geçti.

Antrenmanın sona ermesiyle futbolcular ve teknik ekip, taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve forma ile çeşitli ürünleri imzaladı.

ANTRENMAN ÖNCESİNDE KARTAL VE TAKIM KAPTANLARINDAN OYUNCULARA MESAJ

Teknik direktör İsmail Kartal ve takım kaptanları, idman öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Kartal'ın yanı sıra oyunculardan Mert Hakan Yandaş, Milan Skriniar ve Fred Rodrigues, taraftarın desteğini diğer oyunculara anlattı.

Sarı-lacivertli taraftarların uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çektiği vurgulanarak, taraftarların şampiyonluğu hak ettiği ve bunun için takım olarak mücadele etmeleri gerektiği oyunculara aktarıldı.

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