CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Kanada 90+2'de Güney Afrika'yı mağlup ederek son 16 biletini kaptı!

Kanada 90+2'de Güney Afrika'yı mağlup ederek son 16 biletini kaptı!

Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla mağlup ederek son 16 turuna adınnı yazdırdı. İşte maçın golü...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 23:57 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 00:08
Kanada 90+2'de Güney Afrika'yı mağlup ederek son 16 biletini kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kanada'ya turu getiren golü, 90+2. dakikada Eustaquio attı.

Kanada, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Houston'da oynanacak çeyrek finale yükselme maçı, TSİ 20.00'de başlayacak.

İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.

İkinci yarıda da etkili ataklar Kanada'dan geldi. 65. dakikada Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinden şutunda, kaleciden sekip yükseklik kazanan topa altıpas içinde David vurmak istedi, son anda araya giren Mbokazi topu kornere yolladı.

Kanada maçın son anlarında aradığı golü buldu. 90+2. dakikada Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna sebep oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

Los Angeles'taki karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti. Mücadeleyi 69 bin 237 taraftarın izlediği duyuruldu.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Joao Pedro Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Appollis, Mofokeng (Dk. 46 Mbatha), Maseko (Dk. 86 Moremi), Makgopa (Dk. 86 Rayners)

Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito (Dk. 59 Fougerolles), Laryea, Eustaquio, Millar (Dk. 70 Shaffelburg), Saliba (Dk. 59 Sigur), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 70 Promise David), Buchanan (Dk. 75 Alphonso Davies)

Gol: Dk. 90+2 Eustaquio (Kanada)

Sarı kartlar: Dk. 54 Saliba, Dk. 67 Sigur (Kanada)

İŞTE MAÇIN GOLÜ

F.Bahçe ve G.Saray'dan Kim Min-Jae savaşı!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 2 yıldızdan 1'i imzayı atacak
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da manifesto gibi konuşma! İsrail'i titretecek sözler | AK Parti teşkilatına uyarı: Meydanın hakkını verin
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek!
Önder Özen'den transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MotoGP Hollanda etabında kazanan Ogura! MotoGP Hollanda etabında kazanan Ogura! 22:49
U17 Millilerden 2'de 2! U17 Millilerden 2'de 2! 22:47
F.Bahçe'den taraftara açık idman! F.Bahçe'den taraftara açık idman! 22:44
"100’üncü yıl benim için çok önemliydi" "100’üncü yıl benim için çok önemliydi" 20:51
Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek! Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek! 20:49
100. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı 100. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı 19:28
Daha Eski
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı 19:17
Filenin Efeleri Belçika'yı mağlup etti! Filenin Efeleri Belçika'yı mağlup etti! 19:08
Avusturya Grand Prix'sinde kazanan Russell! Avusturya Grand Prix'sinde kazanan Russell! 18:20
Önder Özen'den transfer açıklaması! Önder Özen'den transfer açıklaması! 17:34
İşte 100. Gazi Koşusu'nun kazananı! İşte 100. Gazi Koşusu'nun kazananı! 17:26
"İki maçı da kazanırsak çok önemli avantaj sağlayacağız" "İki maçı da kazanırsak çok önemli avantaj sağlayacağız" 16:09