Hollanda-Japonya | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ilk hafta müsabakaları ile devam ediyor. F Grubu'nun açılış maçında Hollanda ile Japonya karşı karşıya geliyor. Tarafların tek hedefi, dev turnuvaya galibiyetle başlayarak ivme yakalamak. Amerika'nın Arlington şehrinde bulunan AT&T Stadyumu'nda oynanan nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

HOLLANDA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda-Japonya mücadelesi 14 Haziran Pazar günü TSİ 23.00'de başladı. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

HOLLANDA-JAPONYA MAÇI İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Gakpo, Malen.

Japonya: Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Ito, Kubo, Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Sano, Ueda.