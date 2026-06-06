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Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 Tarih yazacağız

Tarih yazacağız

A Milli Takımımız, 24 yıl sonra katıldığı dev turnuvada ses getirecek. Bizim Çocuklar, altın jenerasyonuyla tüm dünyayı heyecanlandırıyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper'li kadromuz keyif veriyor.

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 06:50
Tarih yazacağız

A Milli Takımımız, 24 yıllık hasrete son verdi, 2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte en büyük futbol sahnesine geri dönüyor. Bizim Çocuklar, yakaladığı altın jenerasyonla sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu heyecanlandırıyor. Vincenzo Montella, EURO 2024'teki çeyrek final ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmesiyle adından söz ettirdi. Başarılı teknik adam elde ettiği başarılar ve takımla kurduğu uyumla hepimize güven veriyor. Montella yeni bir tarihi başarıya yelken açıyor.

YETENEK VE POTANSİYEL

Ay-yıldızlı ekibimizin kadrosu potansiyeli ve yeteneğiyle turnuvuda farkını gösterebilecek bir kadro. Montella, iki farklı plana sahip. Gizli 9 numaralı A planında en önde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz dikkat çekiyor. Hemen arkalarında da Kenan Yıldız ve Arda Güler ile yetenekli yıldızlarımız geliyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu saha içi liderliğini üstleniyor. Kalecimiz Uğurcan Çakır da 2002'de Rüştü Reçber'in gösterdiği başarılı performansı tekrarlama potansiyeline fazlasıyla sahip.

UĞURCAN HAZIR

Başarılı kadromuzda kuşkusuz kalecimiz Uğurcan Çakır'ın rolü önemli olacak. 30 yaşındaki eldiven, kariyerinde ilkleri arka arkaya yaşıyor. G.Saray ile ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminden alnının akıyla çıktı. Uğurcan şimdi de Dünya Kupası'nda iz bırakmaya hazır.

ARDA-KENAN SAHNEYE ÇIKACAK

A Milli Takımımız, güçlü ve potansiyelli kadrosuyla tüm Türkiye'yi heyecanlandırıyor. Kadromuzda öne çıkan Kenan Yıldız ve Arda Güler, dünyanın yakından takip ettiği isimler. CIES'in hazırladığı detaylı raporda Dünya Kupası öncesinde en değerli 10 futbolcu arasında Juventus'lu Kenan ile Real Madrid'li Arda da gösterildi.

3.'lük gururu

A Milli Takımımız. son olarak yer aldığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda 3.'lük kazanmış ve tarihi bir başarı elde etmişti. Futbol tarihimizin en büyük başarılardan olan bu bronz madalyanın daha iyisini yapmaya hazırız.

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