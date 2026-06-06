Çalışkan Avustralya

Avustralya Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmıştı. D Grubu'nda ABD ve Türkiye'nin gerisinde olması beklenen Kangurular için temkinli olmak gerek. 2024'ten beri takımın başında olan 52 yaşındaki teknik direktör Tony Popovic, disipline ve organizasyona önem veriyor. Tam anlamıyla bir antrenör takımı konumundalar. Bu açıdan bakılınca karşımızda 90 dakika kopmayan bir takım bulunuyor.

FİZİKSEL GÜÇ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Tony Popovic'in ekibinin en büyük artısı fiziksel güçleri. Özellikle savunma ve orta sahada fiziksel olarak çok güçlüler. Dünya çapında bir süper yıldızları yok belki ama takım oyunu öne çıkıyor. Orta sahada İrvine ve Metcalfe mücadeleci oyuncular. Defansta ise Souttar, Burgess ve Circati gibi isimler fizik güçleriyle rakip forvetlere zor anlar yaşatıyor. Ancak hücumda üretken olamıyorlar.

GENÇ YETENEK İRANKUNDA

Avustralya'da dünyaca ünlü bir yıldız bulunmuyor. Ancak kadrolarında 20 yaşında çok değerli bir hücum oyuncusu bulunuyor. Tanzanya kökenli Nestory İrankunda, kanatlarda ve forvette adından söz ettirmeye aday. Genç yıldız Watford'da iyi bir sezon geçirdi.