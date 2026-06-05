Fas yine iddialı

Fas Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi büyük düşünüyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale kalarak herkesin dikkatini çeken Kuzey Afrika ülkesi, 2026 Dünya Kupası'na da hazırlanıyor. 49 yaşındaki Mohamed Ouahbi yönetiminde göze hoş gelen bir futbol oynuyorlar. Mart 2026'da göreve gelen genç çalıştırıcı buna karşın takımı iyi tanıyor. Fas U20'nin hocalığını daha önce üstlenen Ouahbi, CAF'ın ödüllü hocası olarak tanınıyor.

TAKIMIN BEYNİ BRAHİM DİAZ

Savunma hattında dünya çapında bekler Achraf Hakimi ve Noussair Mazraoui göze çarpıyor. Kalede de 35 yaşındaki kaleci Yassine Bounou güven vermeye devam ediyor. Orta sahada Fenerbahçe'den tanıdığımız ve İspanya'da Real Betis'te başarılı bir sezon geçiren Sofyan Amrabat önemli rol üstlenecek. Ayrıca takımın yıldızı konumundaki Real Madrid'li Brahim Diaz takımın beyni olacak. Hücumda Rahimi ile El Kaabi de Diaz'ı destekleyecek.

GENÇ YETENEK KHANNOUSS

FasMilli Takımı'nda kadroda genç yetenek olarak Bilal El Khannous öne çıkıyor. Stuttgart'ta forma giyen 22 yaşındaki orta saha, Dünya Kupası'nda Fas'ın en önemli kozlarından olacak. Teknik Direktör Mohamed Ouahbi, Fas U20'yi çalıştırırken El Khannouss'u çok iyi değerlendiriyordu.

GOL YÜKÜ EL KAABİ'DE

C Grubu'nun Brezilya'dan sonra en iddialı takımı olan Fas'ta hücum hattında Ayoub El Kaabi öne çıkıyor. 32 yaşındaki forvet son dönemde Olympiakos ile yıldızını parlattı. Fas'ın 2022'deki yıldızlarından Youssef En Nesyri'nin çağrılmadığı takımda skor yükü El Kaabi'de olacak.