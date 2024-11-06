KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman 169. son bölüm izle tek parça

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 169. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 169. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 169. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 169. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

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KURULUŞ OSMAN 169. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey, Karesi Bey'in Lucas'ın Karadin'i almasına mani olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Karadin Kalesi'ni Karesi Bey'e hediye eder. Bu durum Osman Bey'in beyleri arasında nasıl yankılanacaktır. Osman Bey, Karesi Bey ile ittifak yapmamış olsalar da birlikte ticaret yapabileceklerini söyler. Karesi'nin bu ticaretteki gizli emeli nedir? Karesi Bey ve Osman Bey arasında nasıl bir ilişki gelişecektir? Osman Bey, Karesi Bey'e karşı nasıl bir strateji sergileyecektir?

Söğüt'teki Rum İsyanı gittikçe şiddetlenir. Osman Bey ahalisinin huzuru için kan akıtmaktan geri durmayacaktır! İsyanı bitirmek için onu fitilleyeni yok edecektir! Osman Bey isyanın başını çeken Arcadeus'u gafil avlamak için nasıl bir plan yapacaktır? Söğüt'teki isyanı sonlandırabilecek midir?

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia yıllar sonra geri dönmüştür! Lucas'la birlik olacaklardır. Sofia intikam yeminleri eder; Osman Bey'e ait ne varsa yok edeceğini söyler. Sofia, Baysungur'a ölümcül bir darbe vurur! Baysungur kanlar içinde Osman Bey'in yanına gider! Baysungur kurtulabilecek midir? Osman Bey, Alp'i Baysungur'un intikmını almak için ne yapacaktır?

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👉KURULUŞ OSMAN 169. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)