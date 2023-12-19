Haberler Dizi Haberleri ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı Kanal D

ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı Kanal D

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 68. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Üç Kız Kardeş 68. bölümü fragman detayları haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 23:06 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 23:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı Kanal D

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 68. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkan kendi adaletinin peşine giderken, Somer onu yolundan çevirerek daha ağır, duygusal bir esaretin içine atmıştır. Bu esaretle birlikte, Somer de bu yaptığıyla huzursuz olup kendiyle savaşmaya başlar. Rüçhan ise Türkan için sinsice planını hayata geçirmiş, acımasızca intikam almanın peşindedir.

Diğer taraftan Kartal, Kormanlar Zeytinciliğin sonunu getirecek teklifini sunar. Ancak Somer Kartal'ın Mustafa üzerinden kurduğu manipülasyonlarına teslim olmayacaktır. Uzay, Dönüş'ün kalbini kazanma çabasıyla yeni sürprizlerle hazırlarken bir an da kendini Serdar'ın karşısında bulur. Serdar her ne kadar Dönüş'ü kaybettiğini düşünse de Uzay'ın Dönüş'ü kazanma yolculuğuna engel olmaya çalışır.

Somer, Türkan'a yaptıklarının bedelini ödetmek ister ama onu bu halde görmeye dayanamaz. Öte yandan Kartal, Korman Ailesine savaş açar. Türkan'ın acı çekmesini isteyen Rüçhan, onu kaldığı rutubetli odada gizice izler. Türkan ise Rüçhan'a karşı olan nefretinden hiçbir şey kaybetmez. Peki, Somer, Türkan'ı affedecek mi?

Türkan, Somer'in kendisini hala çok sevdiğinin farkında. Ancak Somer, Türkan'ın kendisinin dışında bir hayatı olmasını istemiyor ve onu kısıtlıyor. Türkan bu durumdan çok rahatsız oluyor. Rüçhan ise Türkan'ın acı çekmesi için elinden geleni yapıyor. Peki Rüçhan, Türkan'ı zehirledi mi? Türkan, Somer'e yaşadıklarının çok ağır olduğunu ve cezasını fazla fazla çektiğini söylüyor. Türkan, Somer'in kendisine acı çektirmekten zevk aldığını söylüyor. Somer'se Türkan'a onu cezalandırarak kendisini de cezalandırdığını söylüyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den çılgın stoper hamlesi! Edin Dzeko eski takım arkadaşını getiriyor
İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?
O anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum...
G.Saray transferde gözünü karattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AİLE 26. BÖLÜM FRAGMANI
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 51. BÖLÜM FRAGMANI
İSTANBULSPOR BAŞKANI ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?
Süper Loto çekildi (19 Aralık)
20 Aralık okullar tatil mi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City Dünya Kulüpler Kupası'nda finalde! M. City Dünya Kulüpler Kupası'nda finalde! 23:10
Beşiktaş Emlakjet Cedevita Olimpija'yı devirdi! Beşiktaş Emlakjet Cedevita Olimpija'yı devirdi! 23:08
F.Bahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! F.Bahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 23:02
O anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum... O anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum... 22:58
Kocaelispor ile Bodrumspor yenişemedi! Kocaelispor ile Bodrumspor yenişemedi! 22:37
Toroğlu olay çıkaran ana ne dedi? Toroğlu olay çıkaran ana ne dedi? 22:28
Daha Eski
Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün 22:19
Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti 22:12
İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? 22:04
İstanbulsporlu Simon Deli başkanın ayaklarına kapandı! İstanbulsporlu Simon Deli başkanın ayaklarına kapandı! 22:01
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 21:55
Servet Çetin'den hakem sözleri! Servet Çetin'den hakem sözleri! 21:30