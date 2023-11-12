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TEŞKİLAT 84 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Teşkilat 84 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 84. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 84. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:10
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TEŞKİLAT 84 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Teşkilat 84 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

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TEŞKİLAT 84. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 83. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 84. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Teşkilat 84. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ekibin sızdığı ev Horus'un emriyle patlamaya hazırdır. Gökhan'ın hain planıysa bu patlamanın Neslihan'ın elinden gerçekleşmesi olsa da Ömer telefon aramasıyla patlama olacağını anlar. Ömer içerde tek başına mücadele etmek zorunda kalırken ekibin geri kalanı da dışarda ondan bir işaret beklemektedir. Hem Gökhan hem de şirket ile ilgili belgelere ulaşmaya çalışan Ömer ve ekip çiftlik evinde düşmanlarla kozlarını paylaşırlar. Ömer her ne kadar Gökhan'ın Horus olduğundan emin olsa da Gökhan, Neslihan'ın aklını karıştırmaya devam eder. Ekip Ömer'in liderliğinde her zaman Horus ve dolayısıyla Şirket'ten bir adım önde olmaya çalışır. Bu yolda yeni ipuçları bulurken aynı zamanda yeni düşmanlarla da karşı karşıya gelirler. Düşmanın bu seferki hedefiyse Ömer'i geçmiş ile bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 84. bölüm fragmanı izle

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