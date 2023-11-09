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ALDATMAK 45 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 45 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 45. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Aldatmak 45. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 13:00
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ALDATMAK 45 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 45 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 45. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 45. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 45. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 45. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güzide kendisine karşı gelişen ittifakın planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek hayatının en zor anlarını yaşar. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin görüntülerine ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sınanmak üzere olduğundan haberi yoktur.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının farkındadır. Tarık işlediği cinayeti beklenmedik bir isme anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalır. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu istediği sonuca tahmininden de hızlı götürecektir.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 45. bölüm fragmanı izle

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