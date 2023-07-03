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ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne ikinci bölümüyle ekrana geldi. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 3 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluştu. İşte Üvey Anne 2. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 00:56 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 01:00
ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE | atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle - Üvey Anne son bölüm

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne ikinci bölümüyle ekrana geldi. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 2. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM KONUSU

Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir. Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır.

Ancak İpek'in de durmaya niyeti yoktur. Arkadaşının emaneti olan çocukları yalnız bırakmamak için Gencer malikanesine sık gelerek Serap'ın o evde çalıştığını göze sokar gibi davranıyor Serap'ın yoluna taş koyuyordur İpek.

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Serap bir yandan Efsun'un kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken diğer yandan duygularıyla savaşmak zorunda kalmıştır. Aklı, mantığı Faruk dese de kalbi iki adım ötede yaşayan Cem için atıyor, bu yüzden Serap duygularına hakim olmaya çalışıyordur.

Ancak Milano'ya gitmeden önce torunlarını görmek için gelen Piraye Hanımın planları, Serap'ı hiç beklemediği anda Cem konusunda çok zor bir duruma sokacaktır!

ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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