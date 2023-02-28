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📺Ben Bu Cihana Sığmazam 20. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 20. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 20. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Şubat Salı günü yayınlanan 20. bölümünde neler yaşanadı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 20. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
📺Ben Bu Cihana Sığmazam 20. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 28 Şubat Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 20. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 20. BÖLÜM KONUSU

Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır. Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.

Firuze, Gülendam'ın tüm hastane süreçleriyle ilgilenir ve Gülendam'ı evine getirmesiyle herkesin gözünde temize çıkar fakat Leyla bu arada Süheyla'nın hamileliğini öğrenmiştir. Bu konuda Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir.

Firuze, Mercan'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla onun kaybından sorumlu tuttuğu kişinin boğazına neşteri dayayıp Mercan'ın yerini öğrenmeye çalışır.

Ekabir büyük aşkı Müjgan'la evlenmek için hazırlık yapmaya başlar. Bu konuda en yakın arkadaşı Cezayir, Ekabir'e destek olur.

Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez.

Cezayir'in ağabeyinin katili, herkesin korktuğu bu düşman kimdir? Cezayir ailesini kime emanet edecek? Firuze'nin neşterle tehdit ettiği kişi kimdir? Cezayir, Leyla için hazırladığı sürpriz yapabilecek mi?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 20. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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