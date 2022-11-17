📺 Balkan Ninnisi 20. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 20. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 17 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 20. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

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BALKAN NİNNİSİ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Konak halkı, Murat'ın hayatta olma ihtimaliyle ilgili son umudunu da kaybettikten sonra, sevdiklerine daha sıkı sarılır. Süleyman ve Nina, Jovanka ve Ertan'ın mutluluğu için her şeyi yapar.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 20. BÖLÜM İZLE

Diğer yandan Elena, eskiye dair tüm sırları ortaya çıkarıp, bu kez herkesin mutlu olması için elinden geleni yapacaktır. Konakta keyifler yerine gelmeye başlamışken, Şefo ve Ayşen aşkı ortalığı karıştıracaktır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 20. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 20. BÖLÜM İZLE