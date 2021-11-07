Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 8. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 7 Kasım Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 8. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 8. bölümü...

YARGI 8. BÖLÜM İZLE / YARGI 8. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle

YARGI 8. BÖLÜM İZLE / YARGI 8. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle

Yargı, 7 Kasım Pazar günü yayınlanan 8. bölümde Engin mahkeme karşısına çıkıyor!

Ceylin, Engin'in kardeşinin katili olduğunu öğrendiği andan itibaren herkesten gizli sürdürmek zorunda olduğu mücadelesinin sonuna geldiğini düşünür. Engin'le büyük ve acı verici bir yüzleşme yaşar. Ceylin, Ilgaz'ın yardımı olmadan bunun altından kalkabileceğini düşünse de; Ilgaz'ın öngörüsü sayesinde olaylar bambaşka bir şekilde gelişecektir.

YARGI 8. BÖLÜM İZLE / YARGI 8. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle

Metin Çınar'ın elleri kanlı bir biçimde eve gelişinden itibaren hayatlarının büyük bir kırılma noktasına geldiğini anlamıştır. Şimdi onu çok zorlu bir tercih beklemektedir, oğlundan yana mı olacaktır yoksa dürüstlükten yana mı?

Pars Ilgaz ve Ceylin'in evlenmesinden sonra kendisini toparlamaya çalışırken onlara ve Eren'e olan yaklaşımında başka bir yol denemeye karar verir. Yekta ise bir yandan Engin'i korumaya çalışırken bir yandan kendisi ve ailesi için çemberin iyice daraldığını fark eder.

Ceylin ve Ilgaz Yekta'yla açık bir biçimde girdikleri savaştan galip çıkabilmek için yine iş birliği yapmak zorunda kalırlar. Engin'in katil olduğunu ispatlamanın yeni yollarını ararken, ikisi de kendilerine bile itiraf edemedikleri bazı duyguların yeşerdiğini de fark edeceklerdir.

YARGI 8. BÖLÜM İZLE / YARGI 8. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle

YARGI 8. BÖLÜM İZLE / YARGI 8. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle