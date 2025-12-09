Elazığ dartta Türkiye 3'üncüsü oldu!

Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü, güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası, Elazığ adına önemli bir başarıya sahne oldu.

Elazığ'ı temsilen turnuvaya katılan 7 kulüp ve 36 sporcu, Türkiye'nin dört bir yanından yarışan 46 kulüp arasında dikkat çekici performanslar ortaya koydu. Şampiyona sonunda Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü, güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Dart Milli Takım Antrenörü İsmail Demir, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu başarıyla birlikte son iki yıl içerisinde Elazığ'a hem takım hem de ferdi disiplinlerde neredeyse tüm kategorilerde dereceler kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarının en büyük pay sahibi başta sporcularımız, kıymetli aileleri, öğretmenleri ve kulüp başkanımız Alattin Özdemir olmak üzere, ilimizin tüm mülki amirleridir. Destekler sürdükçe Elazığ, dartta Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Sunduğumuz desteklerin sahadaki karşılığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Elazığ'da dart sporunun her geçen gün daha da gelişmesi, gençlerimiz adına umut verici bir tablo oluşturuyor. Türkiye üçüncüsü olan kulübümüzü, Kulüp Başkanımız Alattin Özdemir'i, Milli Takım Antrenörümüz İsmail Demir'i ve tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.