İstanbul’da Oral-B’yle Triatlon karnavalı

İstanbul, dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonuna ev sahipliği yapan şehir olarak tarih yazacak. Oral-B'nin sponsorluğunda İstanbul Beykoz'daki Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları, 30-31 Ağustos'ta yapılacak. P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık Kategorisi Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, bu önemli şampiyonanın ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
