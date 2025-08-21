İstanbul’da Oral-B’yle Triatlon karnavalı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul, dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonuna ev sahipliği yapan şehir olarak tarih yazacak. Oral-B'nin sponsorluğunda İstanbul Beykoz'daki Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları, 30-31 Ağustos'ta yapılacak. P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık Kategorisi Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, bu önemli şampiyonanın ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.