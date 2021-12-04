Milli eskrimcilerden Danimarka'da biri altın 3 madalya

Danimarka'da düzenlenen Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda 17 yaş altı milli eskrimci Aleyna Ertürk altın, Kayra Naz Özcan ve Murat Meriç ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kopenhag'da bugün başlayan turnuvada, epe branşında yıldız kız ve erkeklerde 45 milli eskrimci Türkiye'yi temsil ediyor.

Organizasyonda 17 yaş altı erkekler ve kızlar epe kategorisinde mücadele eden ay-yıldızlı eskrimciler Aleyna Ertürk finalde Estonyalı rakibi Dinara Anıs'ı 15-6 mağlup ederek altın madalya elde ederken; Kayra Naz Özcan ve Murat Meriç turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bugün aynı kategoride mücadele eden eskrimciler Yalgın Yeter yedinci, Cengizhan Öner ise sekizinci olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Turnuvada yarın hem kızlar hem de erkeklerde takım müsabakaları gerçekleştirilecek.