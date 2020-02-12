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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'da Badminton Şampiyonası devam ediyor!

Fransa'da Badminton Şampiyonası devam ediyor!

'da devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ilk gününde Kadın , Finlandiya'yı 5-0 yenerken, Takımı, 'ya 4-1 mağlup oldu.

Kadın , grup müsabakalarında Finlandiya'yı 5-0 mağlup etti, Takımı ise 'ya 4-1 yenildi

Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Takım, Lievin kentinde 11 Şubat'ta başlayan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren şampiyonada 6. Grup'ta mücadele ediyor. Şampiyonanın ilk gününde Finlandiya'yı 5-0 mağlup eden milliler, gruptaki diğer maçlarda Çekya ve Slovenya ile karşılaşacak. Kadın 'nın kadrosunda Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül, Neslihan Yiğit, , Aliye Demirbağ ve Büşra Ünlü bulunuyor.

16 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Şampiyonada Erkek Milli Badminton Takımı ise yer aldığı 3. Grup'ta Belçika'ya 4-1 yenildi. Milliler, gruptaki diğer maçlarını Macaristan ve 'yla yapacak. Erkek Milli Takımı'nda sporcular Emre Sönmez, Emre Lale, Haktan Doğan, Serhat Salım, Serdar Koca, Murathan Eken, Mehmet Çapar yer alıyor. Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, 16 Şubat Pazar günü sona erecek.

  1. 12.02.2020
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