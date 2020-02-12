Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, 4 kayak merkezimizi aynı hafta sonunda ele geçirdi.
Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull
Homerun, 4 kayak merkezimizi aynı hafta sonunda ele geçirdi. 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yarıştı.
Türkiye’de ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.