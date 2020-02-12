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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Türkiye’de ilk

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Homerun, 4 kayak merkezimizi aynı hafta sonunda ele geçirdi.

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Homerun, 4 kayak merkezimizi aynı hafta sonunda ele geçirdi. 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yarıştı.
  1. 12.2.2020
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