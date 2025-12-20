CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Domenico Tedesco: Galibiyeti hak ettik!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İkas Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından oyun kontrolü ve takım mentalitesine vurgu yaptı. İşte Tedesco'nun açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 19:49 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 19:55
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda aldığı net galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından konuşan Domenico Tedesco, ortaya konan performanstan memnun olduklarını ifade etti. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

"İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü."

"İYİ BİR KULÜBÜMÜZ VAR"

"İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız."


