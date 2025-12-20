Domenico Tedesco: Galibiyeti hak ettik!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda aldığı net galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından konuşan Domenico Tedesco, ortaya konan performanstan memnun olduklarını ifade etti. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

"İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü."

"İYİ BİR KULÜBÜMÜZ VAR"

"İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız."