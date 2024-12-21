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Haberler Diğer Milli Takımlar Milli Judo Takımı'mızın üzerine çığ düştü: 1 sporcumuz hayatını kaybetti

Milli Judo Takımı'mızın üzerine çığ düştü: 1 sporcumuz hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Yaşanan felaket ile açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, 1 sporcumuzun hayatını kaybettiğini ve yaralıların tedavi altında olduklarını kaydetti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 14:55
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Milli Judo Takımı'mızın üzerine çığ düştü: 1 sporcumuz hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucunda 5 yaralının olduğu ve Emre Yazgan'ın yoğun bakımda olduğu tedavisinin devam ettiğini belirtmişti. Bakanlık yaptığı son açıklamada ise şu ifadelere yer verdi; Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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