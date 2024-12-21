Milli Judo Takımı'mızın üzerine çığ düştü: 1 sporcumuz hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucunda 5 yaralının olduğu ve Emre Yazgan'ın yoğun bakımda olduğu tedavisinin devam ettiğini belirtmişti. Bakanlık yaptığı son açıklamada ise şu ifadelere yer verdi; Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) December 21, 2024

İŞTE FELAKETİN YAŞANDIĞI ANLAR: