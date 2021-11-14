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Portekiz - Sırbistan maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Portekiz sahasında Sırbistan'ı konuk ediyor. Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 22:42 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 22:44
Portekiz - Sırbistan maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.

Portekiz sahasında Sırbistan'ı konuk ediyor.

Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetiyor.

PORTEKİZ SIRBİSTAN MAÇI 11'LERİ

Portekiz: Patricio, Cancelo, Fonte, Dias, Nuno Mendes, Danilo, Renato, Moutinho, Ronaldo, Jota, Bernardo

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Gudelj, Milinkovic Savic, Kostic, Tadic, Vlahovic

PORTEKİZ - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Portekiz - Sırbistan maçı 14 Kasım Pazar günü saat 22:45'ten itibaren S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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