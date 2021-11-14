Portekiz - Sırbistan maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.
Portekiz sahasında Sırbistan'ı konuk ediyor.
Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetiyor.
PORTEKİZ SIRBİSTAN MAÇI 11'LERİ
Portekiz: Patricio, Cancelo, Fonte, Dias, Nuno Mendes, Danilo, Renato, Moutinho, Ronaldo, Jota, Bernardo
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Gudelj, Milinkovic Savic, Kostic, Tadic, Vlahovic
PORTEKİZ - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Portekiz - Sırbistan maçı 14 Kasım Pazar günü saat 22:45'ten itibaren S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.