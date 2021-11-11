Haberler Diğer Milli Takımlar İrlanda - Portekiz: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cristiano Ronaldo'lu Portekiz 1 puana razı

İrlanda - Portekiz: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cristiano Ronaldo'lu Portekiz 1 puana razı

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Aviva Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 00:40 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 00:44
İrlanda - Portekiz: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cristiano Ronaldo'lu Portekiz 1 puana razı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A grubu 9. hafta maçında İrlanda ile Portekiz, Aviva Stadium'da kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Portekiz, averajla Sırbistan'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu.

PORTEKİZ 10 KİŞİ TAMAMLADI

Portekiz'in tecrübeli futbolcusu Pepe karşılaşmanın 81. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Gruptaki puan durumu ise şu şekilde;

A GRUBU

1- PORTEKİZ: 17 (+12 averaj)

2- SIRBİSTAN: 17 (+8 averaj)

3- LÜKSEMBURG: 9

4- İRLANDA: 6

5- AZERBAYCAN: 1

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