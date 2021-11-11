İrlanda - Portekiz: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cristiano Ronaldo'lu Portekiz 1 puana razı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A grubu 9. hafta maçında İrlanda ile Portekiz, Aviva Stadium'da kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Portekiz, averajla Sırbistan'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu.

PORTEKİZ 10 KİŞİ TAMAMLADI

Portekiz'in tecrübeli futbolcusu Pepe karşılaşmanın 81. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Gruptaki puan durumu ise şu şekilde;

A GRUBU

1- PORTEKİZ: 17 (+12 averaj)

2- SIRBİSTAN: 17 (+8 averaj)

3- LÜKSEMBURG: 9

4- İRLANDA: 6

5- AZERBAYCAN: 1