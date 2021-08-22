Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye-İsveç: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türkiye-İsveç: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tokyo Olimpiyatları'nda harikalar yaratan A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. İlk maçta Romanya'yı 3-1 yenmeyi başaran Filenin Sultanları ikinci maçında da Ukrayna'yı mağlup etmişti. Üçüncü maçında İsveç ile karşılaşan milliler rakibine set vermeden mücadeleyi 3-0 kazandı ve grupta 3'te 3 yaptı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:05 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:18
Türkiye-İsveç: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.

İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

SON DAKİKA