Son dakika spor haberi: Türkiye - Ukrayna voleybol maçında hakem fenalık geçirdi! İşte o anlar...

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın müsabakasında korkutan anlar yaşandı. Maçın başhakemi Ksenja Jurkovic, 1-0'lık Türkiye üstünlüğüyle devam eden maçın 2. setinde rahatsızlık geçirdi.
Jurkovic'in rahatsızlığı sonrası oyun bir süre dururken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından maçın hakemi alkışlarla kenara geldi. Yürüyerek kenara gelen Ksenja Jurkovic'in durumunun iyi olduğu gözlenirken, mücadelenin kalan bölümünü Sabine Witte yönetti.
(Görüntü TRT Spor Yıldız'dan alınmıştır)