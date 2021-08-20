Haberler Diğer Milli Takımlar Son dakika spor haberi: Türkiye - Ukrayna voleybol maçında hakem fenalık geçirdi! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Türkiye - Ukrayna voleybol maçında hakem fenalık geçirdi! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi... 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci setince hakem Ksenja Jurkovic'in yaşadığı rahatsızlık sonrasında oyun bir süre durdu. İşte o anlar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:48
Son dakika spor haberi: Türkiye - Ukrayna voleybol maçında hakem fenalık geçirdi! İşte o anlar...

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın müsabakasında korkutan anlar yaşandı. Maçın başhakemi Ksenja Jurkovic, 1-0'lık Türkiye üstünlüğüyle devam eden maçın 2. setinde rahatsızlık geçirdi.

Jurkovic'in rahatsızlığı sonrası oyun bir süre dururken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından maçın hakemi alkışlarla kenara geldi. Yürüyerek kenara gelen Ksenja Jurkovic'in durumunun iyi olduğu gözlenirken, mücadelenin kalan bölümünü Sabine Witte yönetti.

(Görüntü TRT Spor Yıldız'dan alınmıştır)

SON DAKİKA