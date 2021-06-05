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Başantrenörü Özbey: "Avrupa'da yeniden şampiyon olmak istiyoruz"

Başantrenörü , 'nde son şampiyon unvanıyla mücadele ettiklerini belirterek, "C grubunda bitime 2 maç kala 4'te 4 yaparak grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledik." dedi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:23
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Özbey: "Avrupa'da yeniden şampiyon olmak istiyoruz"

2021 'nde üst üste 3. kez dörtlü finale kalmayı başaran Başantrenörü , karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu

Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle CEV Avrupa Altın Ligi'nin düzenlenemediğini hatırlatan Özbey, şöyle konuştu:

"Bu yıl yeniden CEV Avrupa Altın Ligi'ndeyiz. Son şampiyon unvanıyla mücadele ediyoruz. C Grubu'nda bitime 2 maç kala 4'te 4 yaparak grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledik. Şu ana kadar rakiplerimize yalnızca 1 set verdik. Genç oyuncuların ağırlıklı olduğu, dinamik bir kadromuz var. Ülkemizde erkek voleybolunun ilerlemesi adına böylesine genç ve yetenekli çocukların olması çok önemli. Sporcularımız hepimizi çok gururlandırıyor ve gelecek günler için umut vadediyor. Şimdi önümüzde var. Orada da en iyi şekilde mücadele ederek yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Bu başarı yolculuğumuzda bizlere her türlü imkanı sağlayan ve sonuna kadar güvenen Başkanı 'a da çok teşekkür ediyorum."

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