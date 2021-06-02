Haberler Voleybol Türkiye - Çin: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Son dakika spor haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen mücadelesinde bugün 'le karşılaştı. Saat 17.00'da başlayan müsabaka, Filenin Sultanları'nın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Ay yıldızlılar bu sonuçla turnuvada 6'da 6 yapmış oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 18:55 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 19:10
Türkiye - Çin: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6'ncı maçında 'i 25-15, 25-13 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1'er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.

LİG FORMATI NASIL?

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda , ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.

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