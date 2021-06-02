Türkiye - Çin: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya'nın Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6'ncı maçında Çin'i 25-15, 25-13 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Millilerde Ebrar 17, Meliha 14, Eda 13, Hande 10, Kübra 7, Naz 3, Tuğba 1'er sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına, 6 Haziran Pazar günü oynayacağı Tayland maçıyla başlayacak.

LİG FORMATI NASIL?

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.