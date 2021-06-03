Haberler Voleybol Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Ana Cristina'yı kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri: , 'yı kadrosuna kattı

, yeni sezon yapılanması kapsamında Brezilyalı smaçör 'yı transfer etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:35
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Ana Cristina'yı kadrosuna kattı

, yeni sezon yapılanması kapsamında Brezilyalı smaçör 'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki voleybolcunun kariyeri hakkında bilgi verildi.

Voleybolcu Cecilia De Souza'nın kızı olan 'nın küçük yaşta voleybola başladığı kaydedildi. Başarılı performansı ile dikkati çeken Ana Cristina'nın, 'nda ve 'nda ile üçüncülük yaşayarak "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En İyi Smaçör" ödüllerini aldığı aktarıldı.

2020-2021 sezonunda ekibi Sesc-Rj Flamengo takımında gösterdiği başarılı performansla 'nin "En İyi Smaçör"ü seçilen genç voleybolcu, 'nda da "En Skorer Oyuncu" oldu.

Açıklamada, "Ana Cristina De Souza'ya sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.


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