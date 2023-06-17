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Roma Smalling'i bırakmadı

İtalya Serie A ekibi Roma, İngiliz defans oyuncusu Chris Smalling ile yeni sözleşme imzaladı. Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcu, başkent ekibiyle çok daha fazla başarı kazanmak istediğini ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu söyledi. İtalyan temsilcisi ile toplamda 143 maça çıkan Smalling, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 47 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 3 gol, 1 asist ile oynadı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Roma Smalling'i bırakmadı
İtalya Serie A ekibi Roma, İngiliz defans oyuncusu Chris Smalling ile yeni sözleşme imzaladı. Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcu, başkent ekibiyle çok daha fazla başarı kazanmak istediğini ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu söyledi. İtalyan temsilcisi ile toplamda 143 maça çıkan Smalling, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 47 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 3 gol, 1 asist ile oynadı.
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