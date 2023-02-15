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Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık! "Bu vefasızlığı asla unutmayacağız"

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketi sonrası ligde çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Malatya ekibini sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız." notu düşüldü.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:58
Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık! "Bu vefasızlığı asla unutmayacağız"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili daha etkileyen deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da iki ayrılık yaşandı.

Spor Toto 1. Lig ekibi, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün geciken ödemeler nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı feshettini açıkladı.

Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınlayan Yeni Malatyaspor'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ıı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık.

13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler.

Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız"

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