DEPREM İÇİN NEREYE BAĞIŞ YAPILIR? | Depreme bağış nasıl yapılır? SMS ile, IBAN no ile bağış - Yardım toplama alanları

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, 10 ilde yıkıcı etkilere sebep oldu. Şu ana kadar 3 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken deprem bölgesindekilere yardım etmek isteyen vatandaşlar da bunun yollarını araştırıyor. Olumsuz hava koşulları, depremden bu yana şiddetle devam eden yağmur ve kar yağışları nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Mardin, Hatay, Gaziantep, Malatya, Elazığ gibi birçok kentte depremzedeler, yalnızca enkazla değil soğuk havayla da mücadele ediyor. Peki deprem için nereye bağış yapılır? Depreme bağış nasıl yapılır? SMS ile, IBAN no ile bağış - Yardım toplama alanları ve tüm merak edilenler...
DEPREM İÇİN NEREYE BAĞIŞ YAPILIR?
Bağış yapmak isteyenler için en güvenli yollardan birisi devlet kurumu AFAD'dır. AFAD aracılığıyla bölgeye kıyafetten gıdaya, mazottan kan ihtiyacına birçok alanda yardım sağlanmaktadır. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Depremden etkilenen illerimizde yürütülen çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan yoğun talep gelmektedir. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabilecektir." Denildi ve bağış yapılabilecek bankaların hesap numaraları paylaşıldı.
DEPREME BAĞIŞ NASIL YAPILIR?
AFAD sadece para yardımında bulunmuyor. Depremin meydana geldiği andan itibaren ekiplerini bölgeye sevk eden AFAD farklı ilerden toplanan battaniye, yaşam çadırı, yatak, mutfak setini de bölgelere ulaştırıyor. İhtiyaca göre başkanlık duyuru yapıyor. Ancak burada da ihtiyaç listeleri doğrultusunda ve kullanılmamış ürünler tercih ediliyor.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yardımlar için bir ihtiyaç listesi ve irtibat numarası paylaştı.
Kan stoklarının yeterli olduğunu duyuran Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık olası ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet etti.
İhtiyaç halinde kan bağışında bulunmak için Kızılay'ın internet sitesinden yaşadığınız kenti seçerek bağış yapabileceğiniz merkezi seçebilirsiniz.
Giyim yardımında bulunmak için ise Türk Kızılay'ın ilçelerde bulunan yardım kutuları kullanıyor. Bu kutulara bırakılan kıyafetler daha sonra Ankara Etimesgut'ta bulunan merkezden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere yapılacak yardımlar ve ihtiyaçlar depremden etkilenen Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa valiliklerinin koordinesinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle valiliklerden yapılacak açıklamaları dikkatle takip etmekte fayda var.
SMS İLE, IBAN NO İLE BAĞIŞ
AFAD'ın yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilir. (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir).
Kızılay'ın yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, "AFET" yazıp 2868'e göndererek (15₺) katkıda bulunabilir.
İSTANBUL YARDIM TOPLAMA ALANLARI
- YUNUS EMRE MAHALLESİ, HÜMA CAD. NO:19/A ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
- MERKEZ MAH.MARMARA CAD. NO:19 K:3 D:20-21-22-23-24-25-26 AVCILAR/İSTANBUL
- YENİGÜN MAH.BAĞCILAR CAD. 648. SOK.NO:2 BAĞCILAR /İSTANBUL
- YENİBOSNA MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. KAYALAR SOK. NO:2 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
- KARTALTEPE MAH. PARKÖNÜ CAD.MİLLET PARKI İÇİ. ESKİ KIZILAY BİNASI BAKIRKÖY/ İSTANBUL
- ALTINŞEHİR MAH. OSMANLI CAD. GÖKTEPE SOKAK, NO:2/1 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
- YENİDOĞAN MH.ŞAR SOK. NO :68/A BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
- KAZIM KARABEKİR MAH.ENDÜLÜS CAD.NO:9 ESENLER/İSTANBUL
- SULTANİYE MAHALLESİ BALIKYOLU CADDESİ NO:20-22 ESENYURT/İSTANBUL
- İSLAMBEY MAH. HZ.HALİT BULVARI, NO:4 EYÜP SULTAN/İSTANBUL
- HIRKAİ ŞERİF MAH.KOCASİNAN CAD. NO:92/94 FATİH/İSTANBUL
- FEVZİ ÇAKMAK MAH.758/4 SOK.NO:9 D:2-3 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
- MERKEZ MAH.TALATPAŞA CAD. NO:21 GÜNGÖREN /İSTANBUL
- HALKALI MERKEZ MAH.FATİH CAD.NO:20 SİMA PLAZA K:3 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
- CEBECİ MAH.CEBECİ YOLU CAD.2467 SOK.NO:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL
- GÖKALP MAH. 58. BULVAR 48/4 SOK. NO:8 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL
- MEHMET AKİF MAHALLESİ, GÜN YAMAÇ CADDESİ, NO:2 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
- ORHANTEPE MAH.SARAYLAR CAD.ANIL SOK.NO:10 KARTAL/İSTANBUL
- KAYNARCA MAH. E-5 YAN YOLU CAD.NO:7 PENDİK/İSTANBUL
- ABDURRAHMANGAZİ MAH.HIZIRBEY CAD.NO:13 D:1 KAT :1 SANCAKTEPE/İSTANBUL
- ABDURRAHMANGAZİ MAH. BOSNA BULVARI NO:5 K:1 D:1-2-3-4-5 -6-7 SULTANBEYLİ/İSTANBUL
- ÇENGELKÖY MAHALLESİ, İMAM-I AZAM CAMİİ SOKAK NO:10 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
- ŞERİFALİ MAH.TURCAN CAD.NO:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
- Esatpaşa mahallesi Mehmet Katip Sokak no:1/1 Ataşehir/İstanbul
- Başak Mah. 4. Etap Hüdavendigar Cd. No 1
- Kavaklı Mah. Sonay Sok. No:58 Beylikdüzü / İstanbul
- Ulus Mahallesi İdare Sk. No:6 (Tepecik Hüsnü M. ÖZYEĞİN Anadolu Lisesi Karşısı) Büyükçekmece / İstanbul
- Kaleiçi Mahallesi Limon Sk. No: 3 ÇATALCA (Çatalca İtfaiye İstasyonu Yanı) Çatalca / İstanbul
- Selimpaşa Mah. 2090 Sok. No: 999-9001 Silivri / İstanbul
- Yayla Mah. Bilgenur Sk. No: 3 Tuzla / İstanbul
- Örnektepe Mahallesi Papatya Sokak No:1 Beyoğlu
- Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak No: 24 Sulukule Fatih
- Zafer Mahallesi Cami Sokak No: 5-7 Bahçelievler
- Cibali Mahallesi Bostan Hamamı Sokak No: 42 Fatih
- İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi Kiptaş Konutları N1 Blok Bayrampaşa
- Çengelköy Mahallesi İmamı Azam Cami Sokak No: 10 Üsküdar
- Yenigün Mah.Bağcılar Cad. 648. Sok.No:2 Bağcılar /İstanbul
- İslambey Mah. Hz.Halit Bulvarı, No:4 Eyüpsultan/İstanbul
- Fevzi Çakmak Mah.758/4 Sok.No:9 D:2-3 Gaziosmanpaşa/İstanbul
- Merkez Mah.Talatpaşa Cad. No:21 Güngören /İstanbul
- Halkalı Merkez Mah.Fatih Cad.No:20 Sima Plaza K:3 Küçükçekmece/İstanbul
- Cebeci Mah.Cebeci Yolu Cad.2467 Sok.No:1 Sultangazi/İstanbul
- Altınşehir Mah. Osmanlı Cad. Göktepe Sokak, No:2/1 Başakşehir/İstanbul
- Yenibosna Merkez Mah. Atatürk Cad. Kayalar Sok. No:2 Bahçelievler/İstanbul
- Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Yeniyol Zarif Sokak Beyoğlu/İstanbul
- Büyükçekmece Belediyesi Ek Hizmet Binası Mimar Sinan Mah.Cumhuriyet Cad.No:24 Büyükçekmece/İstanbul
- Yunus Emre Mahallesi Erdener Sokak No:2 Arnavutköy/İstanbul
- Sultaniye Mahallesi Balıkyolu Caddesi No:20-22 Esenyurt/ İstanbul
- Kaynarca Mah. E-5 Yan Yolu Cad.No:7 Pendik/İstanbul
- Kartal İş Sağlığı Ve Güvenliği Binası Gümüşpınar Mah.Yağız Sok. Mezarlıklar Müd.Yanı Kartal/İstanbul
- Ataşehir Belediyesi Bilim Sanat Merkezi Ferhatpaşa Mah.Yeditepe Cad.No:48 Ataşehir/İstanbul
- Topçular Mah.Bostanaralığı Sokak No:2 Eyüpsultan/İstanbul
- Selimiye Mahallesi Atölyeler Cad.No:7 Üsküdar İstanbul
- Hobyar, Hobyar mah. Ankara Cad, Cağaloğlu Ykş. No:19, 34112 Fatih/İstanbul
- Aydınlı Mahallesi Esra Sokak No:4 Tuzla/İstanbul
- Dereağzı Mahallesi, Denizyolu Caddesi, No:28 Gürpınar Su Ürünleri Hal Kompleksi İSTANBUL
- Kocatepe Mahallesi Kocatepe Yolu Caddesi Bayrampaşa/İstanbul İBB Tasfiye Şefliği Yanı
- Eyüp Sultan, Yüzbaşı Sokak, Özdemir Cd. No:5, 34885 Sancaktepe/İstanbul
- Huzur Mahallesi İbrahimkaraoğlanlı Caddesi Seyrantepe Metro İstasyonu İBB Arşiv ve Depo Alanları
- "Topçular Mah.Bostan Aralığı Sk.
- 34055 Eyüp/Eyüpsultan/İstanbul"
- "Selimiye Mah., Atölyeler Cd.
- 34668 Üsküdar/İstanbul"
- Ataköy 7-8-9-10, Mimar Basri Mete Sokağı, 34149 Bakırköy/İstanbul