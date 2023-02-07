Federasyon açıkladı! 8 güreşçi enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde, Kahramanmaraş Belediye sporcuları enkaz altında kalmıştı. Milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sporcuların bulunduğu binanın yıkıldığını ve içeride yaklaşık 30, 40 güreşçinin yer aldığını açıklamıştı.



Türkiye Güreş Federasyonu, kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar 8 sporcunun enkaz altından çıkartıldığını açıkladı. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır. arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.