Denizlispor'da Yaya Sanogo bombası! Teklif yapıldı
Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Denizlispor santrfor transferine yoğunlaşmış durumda. Yeşil-siyahlılar, Fransa 2. Lig ekiplerinden Toulouse ile sözleşmesi sona eren Yaya Sanogo'ya teklifini yaptı.
Son olarak Şilili kanat oyuncusu Sagal ile resmi sözleşmeye imza atan, kale, defans ve forvet hattı için birçok ismi listesinde bulunduran Denizlispor, golcü Yaya Sanogo'yu da gündemine aldı. Estupinan'ın takımdan ayrılmasının ardından, santrfor transferi için gaza basan yeşil-siyahlılar Everton ile sözleşmesi biten Oumar Niasse için girişimlerini sürdürürken, Sanogo için de nabız yoklamaya başladı.
Fransa 2. Lig ekiplerinden Toulouse ile sözleşmesi sona eren Yaya Sanogo'ya teklifini ileten Denizlispor'un Fransız oyuncudan yanıt beklediği bildirildi. Arsenal, Crystal Palace, Ajax, Charlton Athletic gibi takımların da formasını giyen 27 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Toulouse'da çıktığı 15 lig maçında 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
- 03.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor'da Yaya Sanogo bombası! Teklif yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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