Denizlispor'da Yaya Sanogo bombası! Teklif yapıldı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Denizlispor Süper Lig ekibinden Yaya Sanogo bombası! Teklif yapıldı

'da bombası! Teklif yapıldı

Denizlispor'da Yaya Sanogo bombası! Teklif yapıldı

Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan santrfor transferine yoğunlaşmış durumda. Yeşil-siyahlılar, 2. Lig ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren 'ya teklifini yaptı.

Son olarak Şilili kanat oyuncusu Sagal ile resmi sözleşmeye imza atan, kale, defans ve forvet hattı için birçok ismi listesinde bulunduran , golcü 'yu da gündemine aldı. Estupinan'ın takımdan ayrılmasının ardından, santrfor transferi için gaza basan yeşil-siyahlılar Everton ile sözleşmesi biten için girişimlerini sürdürürken, Sanogo için de nabız yoklamaya başladı.

2. Lig ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren Yaya Sanogo'ya teklifini ileten Denizlispor'un Fransız oyuncudan yanıt beklediği bildirildi. , , Ajax, Charlton Athletic gibi takımların da formasını giyen 27 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Toulouse'da çıktığı 15 lig maçında 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

  1. 03.09.2020
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