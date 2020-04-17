Denizlispor'un yıldızı Aissati'ye Hollanda'dan talip çıktı!
Yukatel Denizlispor'da forma giyen Faslı futbolcu İsmail Aissati'ye sürpriz bir talip çıktı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Hollanda Ligi takımlarından Twente ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu İsmail Aissati'nin sezon sonunda Hollanda'ya döneceği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlılarla 1 yıl daha mukavelesi bulunan Faslı futbolcunun eski kulübü Twente ile flört halinde olduğu vurgulandı.
Hollanda kulübü yetkilerinin de Aissati'yi çok istediği ve en kısa zamanda Denizlisporlu kurmaylara resmi teklif sunacağı vurgulandı. Aissati'nin de futbola başladığı Hollanda'ya dönmeyi çok istediği açıklandı. Bu ülkede PSV Eindhoven, Ajax, Twente ve Vitesse ekiplerinde görev yapan deneyimli oyuncu ardında Antalyaspor'a gelerek Türkye macerasına başlamıştı.
Son 2.5 sezondur Denizlispor forması giyen Aissati, bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp 5 asist yaptı.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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