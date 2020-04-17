Denizlispor'un yıldızı Aissati'ye Hollanda'dan talip çıktı! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Denizlispor'un yıldızı Aissati'ye 'dan talip çıktı!

Denizlispor'un yıldızı Aissati'ye Hollanda'dan talip çıktı!

'da forma giyen Faslı futbolcu 'ye sürpriz bir talip çıktı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Ligi takımlarından Twente ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

ekiplerinden 'un orta saha oyuncusu 'nin sezon sonunda 'ya döneceği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlılarla 1 yıl daha mukavelesi bulunan Faslı futbolcunun eski kulübü Twente ile flört halinde olduğu vurgulandı.

Hollanda kulübü yetkilerinin de Aissati'yi çok istediği ve en kısa zamanda Denizlisporlu kurmaylara resmi teklif sunacağı vurgulandı. Aissati'nin de futbola başladığı Hollanda'ya dönmeyi çok istediği açıklandı. Bu ülkede PSV Eindhoven, Ajax, Twente ve Vitesse ekiplerinde görev yapan deneyimli oyuncu ardında 'a gelerek Türkye macerasına başlamıştı.

Son 2.5 sezondur Denizlispor forması giyen Aissati, bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp 5 asist yaptı.

  1. 17.04.2020
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