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27 Mart 2020, Cuma
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Bugünleri atlatacağız

Bugünleri atlatacağız

Başkanı , kulüp olarak 'önce sağlık' hedeflerinde bulunduklarını ve virüsle mücadele kapsamında uygulamaya geçilen kararların devlet yetkililerin aldıkları kararlar doğrultusunda belirlendiğini açıkladı.

Başkanı , kulüp olarak 'önce sağlık' hedeflerinde bulunduklarını ve virüsle mücadele kapsamında uygulamaya geçilen kararların devlet yetkililerin aldıkları kararlar doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. Çetin, "Bu zorlu günleri hep birlikte, karar vericilerin çağrılarına uyarak atlatacağımıza inancımız tam" diye konuştu.
  1. 27.3.2020
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