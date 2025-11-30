CANLI SKOR ANA SAYFA
Sivasspor 10 kişi kalan Boluspor'u penaltı golüyle devirdi

Sivasspor 10 kişi kalan Boluspor’u penaltı golüyle devirdi

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sivasspor, ilk yarının uzatma dakikasında Yusuf Cihat Çelik’in penaltı golüyle Boluspor’u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Sivasspor 10 kişi kalan Boluspor’u penaltı golüyle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Boluspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Sivasspor, 1-0'lık skorla kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Maçın kırılma anı 42. dakikada yaşandı. Boluspor'da kaleci Türker Dırdıroğlu, rakibine ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Yusuf Cihat Çelik, 45+2. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda mücadelenin skorunu belirleyen an oldu.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 20'ye yükseltirken Boluspor da 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Boluspor ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
