Zeren Spor Beşiktaş'ı mağlup etti!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynandı. Ev sahibi Zeren Spor, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Beşiktaş'ı 71 dakika süren mücadele sonunda 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın hakemliklerini Sema Sert Kayıkçı ve Umut Maden üstlendi. Zeren Spor, hücumda Saliha Şahin ve Lazareva'nın etkili oyunuyla dikkat çekerken, Malinov'un dağıttığı akıllı paslarla ritmini buldu. Janset Cemre Erkul ve Gatina'nın katkılarıyla ev sahibi ekip üç sette de oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Beşiktaş cephesinde ise İdil Naz Başcan, Meliushkyna ve Szczurowska'nın çabası sonucu değiştirmeye yetmedi. Siyah-beyazlılar özellikle servis karşılama ve savunma hattında büyük sıkıntılar yaşadı.

Set sonuçları: 25-17, 25-12, 25-16

Süre: 71 dakika