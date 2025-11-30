Real Madrid’den Arda Güler’e büyük övgü! 'En çok asist yapan oyuncumuz'

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon gösterdiği performansla hem İspanya'da hem de Türkiye'de büyük takdir topluyor. Genç yıldız, teknik direktör Xabi Alonso'nun oyun sisteminde giderek daha büyük bir rol elde ederken ürettiği skor katkılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 18 resmi maçta görev yapan Arda, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Milli oyuncumuz, takımın hücum organizasyonlarında kilit bir isim haline geldi.

Real Madrid Kulübü de Arda'nın bu yükselişine kayıtsız kalmadı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu sezon Arda Güler'in yaptığı tüm asistler bir video klipte birleştirildi. Paylaşıma şu mesaj eklendi:

"Arda Güler, bizim en çok asist yapan oyuncumuz!"

İŞTE O PAYLAŞIM