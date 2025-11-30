CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Vasco da Gama'dan Carlos Cuesta kararı! Bonservisini alacaklar mı?

Brezilya ekibi Vasco da Gama, Galatasaray’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Carlos Cuesta’nın performansından memnun kaldı ve Kolombiyalı stoperin bonservisini almak için kısa sürede girişimlere başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 16:25
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Vasco da Gama’dan Carlos Cuesta kararı! Bonservisini alacaklar mı?

Brezilya basınından Bola Vip'in haberine göre Vasco da Gama, sezon başında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için resmi adımları atmaya hazırlanıyor.

Kulübe yakın kaynaklar, 26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusunun Vasco'da sezonun en başarılı transferlerinden biri olarak görüldüğünü belirtiyor. Gösterdiği istikrarlı performans nedeniyle teknik ekip ve yönetimin oyuncuyu kadroda tutma fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

Vasco da Gama'nın, Cuesta'nın geleceği konusunda risk almak istemediği ve oyuncuya farklı tekliflerin gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak bonservisini bir an önce satın almak için Galatasaray'la iletişime geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

Transferi tamamlamak isteyen Brezilya temsilcisinin, kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Vasco da Gama'ya geçiş yapan Carlos Cuesta, şu ana kadar Brezilya ekibiyle 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

