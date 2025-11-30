CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester United'dan Londra'da kritik galibiyet!

Manchester United’dan Londra’da kritik galibiyet!

Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace deplasmanında geri düşmesine rağmen Zirkzee ve Mount’un golleriyle 2-1 kazanarak puanını 21’e yükseltti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 16:56 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 16:58
Manchester United’dan Londra’da kritik galibiyet!

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu. Mücadelenin ilk bölümünde baskı kurmakta zorlanan Ruben Amorim'in ekibi, 36. dakikada Mateta'nın penaltı golüyle 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıyla birlikte oyunun kontrolünü eline alan Manchester United, 54. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle skoru eşitledi. Kırmızı Şeytanlar, bu golden sadece 9 dakika sonra Mason Mount'un ceza sahası dışından yaptığı temiz vuruşla öne geçerek mücadeleyi 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda Crystal Palace'ın beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca Manchester United sahadan önemli bir deplasman galibiyetiyle ayrıldı. Bu sonuçla United puanını 21'e çıkarırken Crystal Palace 20 puanda kaldı.

Manchester United'da milli kalecimiz Altay Bayındır, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Böylece Manchester United, ligde üç maç sonra kazanmayı başardı. Crystal Palace ise Premier Lig'de bu sezon sahasında ilk kez mağlup oldu.

Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Old Trafford'da West Ham United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise Burnley deplasmanında üç puan arayacak.

