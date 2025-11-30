Manchester United’dan Londra’da kritik galibiyet!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu. Mücadelenin ilk bölümünde baskı kurmakta zorlanan Ruben Amorim'in ekibi, 36. dakikada Mateta'nın penaltı golüyle 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıyla birlikte oyunun kontrolünü eline alan Manchester United, 54. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle skoru eşitledi. Kırmızı Şeytanlar, bu golden sadece 9 dakika sonra Mason Mount'un ceza sahası dışından yaptığı temiz vuruşla öne geçerek mücadeleyi 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda Crystal Palace'ın beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca Manchester United sahadan önemli bir deplasman galibiyetiyle ayrıldı. Bu sonuçla United puanını 21'e çıkarırken Crystal Palace 20 puanda kaldı.

Manchester United'da milli kalecimiz Altay Bayındır, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Böylece Manchester United, ligde üç maç sonra kazanmayı başardı. Crystal Palace ise Premier Lig'de bu sezon sahasında ilk kez mağlup oldu.

Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Old Trafford'da West Ham United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise Burnley deplasmanında üç puan arayacak.