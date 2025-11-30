Abdullah Ercan’dan derbi yorumu! “Kadıköy’de kesin favori…”

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği sezonun dev maçına saatler kala Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Abdullah Ercan, Sabah gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem sarı-lacivertli hem de sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Ercan, derbi öncesi ibrenin hangi tarafta olduğunu ve olası senaryoları değerlendirdi.

"GALATASARAY NASIL OYNAYACAĞINI BİLİYOR" Derbide olası sonuçların etkisini de yorumlayan Ercan, beraberliğin Fenerbahçe'ye yaramayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Galatasaray berabere kalırsa çok büyük bir problem olmaz ama Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray'da birçok şey sorgulanabilir hale gelir. Ancak Galatasaray'ın şöyle bir kozu var: Ne zaman sorun yaşasa, sonraki büyük maçtan güçlenerek çıkmayı bildi. Ayrıca Okan Buruk, eksiklere rağmen Kadıköy'de nasıl oynayacağını biliyor. Bu maçları Tedesco'ya kıyasla çok daha fazla tecrübe etti."