Abdullah Ercan’dan derbi yorumu! “Kadıköy’de kesin favori…”

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik derbi öncesi iki kulüpte de forma giymiş olan Abdullah Ercan, takımların durumunu, maçın kaderini belirleyebilecek oyuncuları ve hakem tercihini değerlendirdi. İşte Ercan'ın açıklamaları... (FB, GS spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 13:15
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği sezonun dev maçına saatler kala Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Abdullah Ercan, Sabah gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem sarı-lacivertli hem de sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Ercan, derbi öncesi ibrenin hangi tarafta olduğunu ve olası senaryoları değerlendirdi.

"KADIKÖY'DE KESİN FAVORİ FENERBAHÇE"

Derbide kimi şanslı gördüğü sorulan Ercan, Fenerbahçe'nin dört önemli avantaja sahip olduğunu söyledi:

1) İç saha faktörü
2) Galatasaray'ın belli olmayan kadro yapısı ve çok sayıda eksiği
3) Fenerbahçe'nin 60 hafta sonra liderlik şansı
4) Son 5 lig maçında 5 galibiyetlik form grafiği

Ercan, "Ayrıca Fenerbahçe'de cezalı oyuncu yok. Bu nedenlerden dolayı Fenerbahçe daha şanslı gözüküyor" dedi.

"GALATASARAY NASIL OYNAYACAĞINI BİLİYOR"

Derbide olası sonuçların etkisini de yorumlayan Ercan, beraberliğin Fenerbahçe'ye yaramayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Galatasaray berabere kalırsa çok büyük bir problem olmaz ama Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray'da birçok şey sorgulanabilir hale gelir. Ancak Galatasaray'ın şöyle bir kozu var: Ne zaman sorun yaşasa, sonraki büyük maçtan güçlenerek çıkmayı bildi. Ayrıca Okan Buruk, eksiklere rağmen Kadıköy'de nasıl oynayacağını biliyor. Bu maçları Tedesco'ya kıyasla çok daha fazla tecrübe etti."

ÖNE ÇIKMASI BEKLENEN İSİMLER

Abdullah Ercan, derbinin yıldız adaylarını da sıraladı:

Galatasaray: Victor Osimhen (oynarsa), Davinson Sanchez ve kaleci Uğurcan Çakır

Fenerbahçe: Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu

Ayrıca Fenerbahçe'nin forvet tercihi konusunda da dikkat çeken bir yorum yaptı:
"Jhon Duran mı, En-Nesyri mi yoksa sürpriz olarak Talisca mı oynayacak? Göreceğiz."

"BURUK YİNE ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARABİLİR"

Galatasaray'daki eksiklerin çok belirgin olduğuna dikkat çeken Ercan, Okan Buruk'un maç içi çözümleriyle öne çıkabileceğini söyledi:

"Galatasaray hiçbir Fenerbahçe maçına bu kadar eksikle çıkmamıştı. Okan hoca pozisyon ve rol dağılımıyla yine şapkadan tavşan çıkaracak mı? Daha önce Barış'ı sol bek oynatıp kazandığı, Icardi'yi sonradan sokup çevirdiği maçlar var. Kadıköy'de de son yıllarda belirgin bir üstünlüğü mevcut."

HAKEM ELEŞTİRİSİ: "HAKEM CAMİASI KENDİNİ SORGULAMALI"

Derbinin hakemi olarak Yasin Kol'un atanması büyük tartışma yaratırken, Ercan bu konuya da sert yaklaştı:

"Türkiye'nin en önemli maçına Yasin Kol atanıyorsa, hakem camiası kendisini sorgulamalı."

