Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! Hocasından flaş sözler

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Parma deplasmanında takımını öne geçiren golü kaydeden yıldız oyuncusu hakkında flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 13:08
Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Parma karşısında fileleri havalandıran yıldız oyuncu bu sezon 5 gole ulaştı.

Parma maçı sonrası Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONA İHTİYACIMIZ VAR"

"Zaniolo için çok mutluyum. Bologna maçından sonra pek mutlu değildi ama son maçında büyük bir etki yarattı. Ona ihtiyacımız var. Önemli ve zor bir gol attı ve şimdi en üst seviyeye ulaşma yolculuğuna devam edebilir."

İtalyan ekibinin oyuncu için iki farklı satın alma opsiyonu bulunuyor.

5 milyon euro karşılığında transfer gerçekleşirse Galatasaray sonraki satıştan %50 pay alacak. 10 milyon euro ödenmesi durumunda ise futbolcunun tüm hakları Udinese'ye geçmiş olacak.

