Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! Hocasından flaş sözler

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Parma karşısında fileleri havalandıran yıldız oyuncu bu sezon 5 gole ulaştı.
Parma maçı sonrası Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ONA İHTİYACIMIZ VAR"
"Zaniolo için çok mutluyum. Bologna maçından sonra pek mutlu değildi ama son maçında büyük bir etki yarattı. Ona ihtiyacımız var. Önemli ve zor bir gol attı ve şimdi en üst seviyeye ulaşma yolculuğuna devam edebilir."
