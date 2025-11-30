Sarıyer evinde Bandırmaspor'u tek golle geçti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Sarıyer Adrien Regattin'nin 83. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Sarıyer aldığı kritik galibiyetle puanını 14'e yükseltti.

Bandırmaspor ise 23 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Emirhan'ın ceza sahasına derinlemesine pasında topu kontrol eden Douglas Tanque, dönerek yaptığı vuruşta kaleci Alperen topu kornere çeldi.

24. dakikada Anziani'nin pasında sol çaprazdan hareketlenen Baran'ın dar açıdan vuruşunda kaleci Arda, sağına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada rakip yarı alanın ortasında topu alan Ndongala, yayı doğru hareketlenerek pasını sağ çaprazdaki Muhammed'e aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

57. dakikada sol kanattan gelişen kontratakta Ndongala topla ceza sahasına girdi. Sağına alarak yaptığı vuruşta savunma ayak koyarken top sağ tarafa açıldı. Mulumba pasını ceza yayı önündeki Emirhan'a verirken, bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR uyarısıyla kenara geldi. Sarıyer'de Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vururken Bacuna'nın topa elle temasını tespit eden hakem Coşkunses, sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltıyı kullanan Regattin, topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-0

85. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Bacuna'nın plase vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

87. dakikada hızlı gelişen Sarıyer atağında Oğuzhan Yılmaz pasını Anziani'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı sağından yaptığı vuruşta kaleci Arda topu kornere çeldi.