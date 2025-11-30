Milli kick boksçu Kadir Yıldırım dünya şampiyonu oldu

Şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan milli kick boksçu Kadir Yıldırım, "2025 yılında Abu Dhabi'de düzenlenen WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye Kick Boks Milli Takımı adına +91 kilo low kick kategorisinde ülkemizi temsil ettim. Dört turluk kura yapısında seri başı olduğum için ilk turu bay geçerek doğrudan ikinci tura yükseldim. İkinci turda karşılaştığım Litvanyalı rakibimi üstün bir performansla puan farkıyla mağlup ederek yarı finale adımı attım. Yarı finalde ise Polonyalı rakibimle karşı karşıya geldim. Kararlı, disiplinli ve agresif bir oyun sergileyerek rakibimi nakavtla yenmeyi başardım ve finale yükseldim. Finalde Hırvatistan temsilcisiyle karşılaştım. Tüm gücüm, inancım ve emeğimle çıktığım bu son mücadelede rakibimi yine nakavtla mağlup ederek bir kez daha zirveye ulaştım. Böylece ikinci kez ülkeme dünya şampiyonluğunu kazandırmanın gururunu yaşadım. Bu başarı, sadece benim değil; ailemin, antrenörlerimin, takım arkadaşlarımın ve bana inanan herkesin emeğinin bir yansımasıdır. Ay-yıldızlı bayrağımızı yeniden dünya sahnesinde dalgalandırmanın onurunu sonsuza kadar taşıyacağım" ifadelerini kullandı.