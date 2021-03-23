Son dakika spor haberi: Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı!"

Radyospor'a konuşan Hasan Kartal, "Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık. İyi bir maç oldu, kazanırken oyundan da ve karşılaşmadan da zevk aldık. Her maçta primimiz oluyor, primi belirleyen yöneticimiz var, primin ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat bu tip maçlara hem futbolcu hem hoca daha farklı hazırlanıyor ve motice oluyor." ifadelerini kullandı.