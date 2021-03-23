Haberler Çaykur Rizespor Son dakika spor haberi: Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı!"

Son dakika spor haberi: 'dan flaş sözler! " yönetimi beceriksizlik yaptı!"

Son dakika spor haberi: 'in 31. haftasında , deplasmanda 'ı 4-3 mağlup etti. Galibiyetin ardından gündeme dair konuşan Başkanı , Galatasaray yönetimi ile ve 'ın transferinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti. İşte o flaş ifadeler...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 16:43 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 16:54
Son dakika spor haberi: Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı!"

'in 31. haftasında deplasmanda 'ı 4-3 mağlup Çaykur 'da başkan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı!"

Radyospor'a konuşan , " maçında iyi oynadık ve kazandık. İyi bir maç oldu, kazanırken oyundan da ve karşılaşmadan da zevk aldık. Her maçta primimiz oluyor, primi belirleyen yöneticimiz var, primin ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat bu tip maçlara hem futbolcu hem hoca daha farklı hazırlanıyor ve motice oluyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı!"

REMY NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Loic Remy'in Karagümrük maçında kadroda olacağını söyleyen Başkan Kartal, "Loic Remy Karagümrük maçının kadrosunda yer alacaktır. Remy'in sağlık durumu şu anda gayet iyi ve geçen hafta çalışmalara başladı." şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı!"

"SUMUDICA TERCİH HATASIYDI"

Marius Sumudica'nın tercih hatası olduğunu belirten Kartal, "Marius Sumudica oyuncularımızla anlaşamadı, ne yazık ki birlik beraberliği de sağlayamadı. Sumudica bizim için tercih hatasıydı." diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı!"

"G.SARAY BECERİKSİZLİK YAPTI"

ve Çaykur kulüpleri arasında yaşanan gerginlik hakkında ise , "Galatasaray kulübü ile bizim bir problemimiz yok. transferi Galatasaray yönetiminin beceriksizliği nedeniyle olmadı. Bir transfer olmuyorsa hatalı yöneticidir. konusunda da sıkıntı yöneticilerdeydi. Oğulcan konusu etik değildi ve etik olmayan bir şey yapıldı. Vedat Muriç ve Oğulcan konusunda kişilerin yaptığı hatayı Galatasaray kulübü ödedi. Galatasaray yönetimi Vedat ve Oğulcan konusunda beceriksizlik yaptı." dedi.

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