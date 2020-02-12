Bursaspor'un 18'lik kalecisi Canberk Yurdakul Shkupi'ye transfer oldu

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulübün 18 yaşındaki file bekçisi Canberk Yurdakul, Kuzey Makedonya ekiplerinden Shkupi'ye transfer oldu.

Yeşil-beyazlı kulubün internet sitesinde yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Futbolcumuz sezon sonuna kadar Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralanmıştır" ifadesine yer verildi.

CANBERK YURDAKUL KİMDİR?

30 Nisan 2001'de Kırşehir'de dünyaya gelen Canberk Yurdakul, kariyerine Erciyesspor altyapısında başladı. Buradan Bursaspor'un altyapısına geçen genç kaleci, son olarak Bursaspor'un U19 takımında forma giyiyordu. 1.90 boyundaki file bekçisi Türkiye'nin U18 Milli Takımı'nın kalesini de iki kez korudu.