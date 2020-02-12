Bursaspor'un 18'lik kalecisi Canberk Yurdakul Shkupi'ye transfer oldu! Canberk Yurdakul kimdir? - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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'un 18'lik kalecisi Shkupi'ye transfer oldu

Bursaspor'un 18'lik kalecisi Canberk Yurdakul Shkupi'ye transfer oldu

1. Lig ekiplerinden 'un genç kalecisi , takımı Shkupi tarafından kiralandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki file bekçisiyle 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

1. Lig takımlarından 'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulübün 18 yaşındaki file bekçisi , ekiplerinden Shkupi'ye transfer oldu.

Yeşil-beyazlı kulubün internet sitesinde yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Futbolcumuz sezon sonuna kadar Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden Shkupi takımına kiralanmıştır" ifadesine yer verildi.

CANBERK YURDAKUL KİMDİR?

30 Nisan 2001'de Kırşehir'de dünyaya gelen Canberk Yurdakul, kariyerine Erciyesspor altyapısında başladı. Buradan Bursaspor'un altyapısına geçen genç kaleci, son olarak Bursaspor'un U19 takımında forma giyiyordu. 1.90 boyundaki file bekçisi Türkiye'nin U18 Milli Takımı'nın kalesini de iki kez korudu.

  1. 12.02.2020
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