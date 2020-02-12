Bursaspor'un 18'lik kalecisi Canberk Yurdakul Shkupi'ye transfer oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç kalecisi Canberk Yurdakul, Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi tarafından kiralandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki file bekçisiyle 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulübün 18 yaşındaki file bekçisi Canberk Yurdakul, Kuzey Makedonya ekiplerinden Shkupi'ye transfer oldu.
Yeşil-beyazlı kulubün internet sitesinde yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Futbolcumuz sezon sonuna kadar Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralanmıştır" ifadesine yer verildi.
CANBERK YURDAKUL KİMDİR?
30 Nisan 2001'de Kırşehir'de dünyaya gelen Canberk Yurdakul, kariyerine Erciyesspor altyapısında başladı. Buradan Bursaspor'un altyapısına geçen genç kaleci, son olarak Bursaspor'un U19 takımında forma giyiyordu. 1.90 boyundaki file bekçisi Türkiye'nin U18 Milli Takımı'nın kalesini de iki kez korudu.
??Bilgilendirmehttps://t.co/iNQfcZqMYV pic.twitter.com/Sg6LJpv34d— Bursaspor (@BursasporSk) February 11, 2020
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Bursaspor'un 18'lik kalecisi Canberk Yurdakul Shkupi'ye transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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