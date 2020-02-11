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11 Şubat 2020, Salı
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'da goller paylaşılıyor

Bursaspor'da goller paylaşılıyor

TFF 1’inci Lig’deki son maçta deplasmanda aldığı 4-2’lik Osmanlıspor galibiyetiyle moral bulan , pek çok farklı oyuncusundan gol katkısı alıyor.

Ligde 21'inci hafta sonunda attığı 32 golle, 'un (38) ardından en fazla gol sevinci yaşayan ekip olan Bursa temsilcisinde, bu goller 14 farklı oyuncudan geldi. Sezon başından bu yana gol yollarını çeşitlendiren ve hücumda birçok yıldız ismi öne çıkan , üçüncü basamakta zirve yarışını sürdürüyor.

Bursaspor'un en golcü isimlerine bakıldığında ise santrforların performansı dikkat çekiyor. Yevgen Seleznov, ligde 6 gol kaydederken bu alanda takımının en skorer ismi konumunda. da 5 kez gol sevinci yaşadı. ve üçer kez rakip fileleri havalandırırken, , Ali Akman, Emirhan Aydoğan ve Mamadou Diarra ikişer; , Burak Altıparmak, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Abdou Razack Traore ve takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici de birer gol kaydetti. Ligde 21 hafta geride kalırken, Bursaspor'da 31 farklı oyuncu forma şansı buldu. Sezon başından bu yana ligdeki tüm maçlarda tek forma giyen isim ise Abdullahi Shehu oldu. Nijeryalı oyuncu, 21 maçın tamamında süre alırken, bu sezon toplamda 1752 dakika sahada kaldı. Shehu, bu özelliğiyle takımının en istikrarlı ismi de oldu. Shehu'nun ardından 1710 dakika ile kaleci Çağlar Şahin Akbaba ve 1544 dakika ile Kubilay Kanatsızkuş geliyor.

  1. 11.02.2020
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