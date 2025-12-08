CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Gaziantep FK kaçtı Beşiktaş kovaladı: İşte maçın özeti

Gaziantep FK kaçtı Beşiktaş kovaladı: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar 2 kez geriye düştüğü mücadelede 2-2 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 21:59 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 23:07
Gaziantep FK kaçtı Beşiktaş kovaladı: İşte maçın özeti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Gaziantep FK ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 35. dakikada El Bilal Toure ve 70. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 7. ve 66. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.

CENGİZ ÜNDER VE JOTA SILVA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta 23. dakikada Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı ekipte ikinci yarının başında ise sakatlık yaşayan Jota Silva'nın yerine Tammy Abraham dahil oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş 25 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 23 puana yükseldi ve 7. sırada yer aldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahanın sağından Perez'in uzun pasında savunmada Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken ıskaladı. Seken topu önüne alarak hızla ceza sahasına giren Bayo'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

28. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Cerny'nin sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

35. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle vuran Toure'nin şutunda topu kaleci Zafer Görgen uzanarak çıkardı.

35. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gaziantep FK, savunmadan çıkarken Ogün Özçiçek'in geri pasında kaleci Zafer Görgen'in kale önünde uzaklaştırmak istediği top, Toure'ye çarparak havalandı ve filelere gitti: 1-1.

45+1. dakikada Beşiktaş net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün ara pasıyla kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Cerny, penaltı noktasının gerisindeki Toure'ye topu çıkardı. Oyuncunun yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

46. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Ceza yayından Cerny'nin yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Dönen topu sağ çaprazdan Rashica, altıpas içine çevirdi ancak meşin yuvarlak paralel şekilde arka direğe açıldı. Arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Toure'nin şutunda savunma topun ağlarla buluşmasını engelledi.

50. dakikada savunma arkasına sarkan Toure'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer Görgen, açıyı daraltarak topu kontrol etti.

66. dakikada Gaziantep FK bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Camara'nın pasıyla ceza sahasında Emirhan Topçu'dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşla topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı. Sağdan Cerny'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Abraham, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

74. dakikada uzak mesafeden Ndidi'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Paulista'nın şutunda kaleci Zafer Görgen'in son anda dokunduğu top kornere çıktı.

90+2. dakikada Cerny'nin sağ kanattan son çizgiye indikten sonra ön direğe ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

