Milan'dan Torino'da müthiş geri dönüş: İşte maçın özeti

İtalya Serie A'nın 14. hafta karşılaşmasında Milan, Torino deplasmanına konuk oldu. Milano ekibi 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip geldi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 00:47
Serie A'nın 14. haftasında Milan deplasmanda 2-0'geri düştüğü maçta Torino'yu 3-2 mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Adrian Rabiot, 67. ve 77. dakikalarda ise Christian Pulisic kaydetti. Torino'nun gollerini ise 10. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic ve 17. dakikada Duvan Zapata kaydetti.

Torino'da milli futbolcu Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer aldı ancak oyuna dahil olmadı.

Bu galibiyetle puanını 31'e çıkaran Milan zirvedeki yerini korudu. Torino ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

