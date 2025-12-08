CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı ve Ndao tutuklandı

Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı ve Ndao tutuklandı

Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Alassane Ndao, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Allassanr Ndao, Ersen Dikmen ve Şahin Kaya’nın bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 00:44 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 00:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı ve Ndao tutuklandı

"Futbolda Bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ne bağlı bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

27'si futbolcu toplamda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan ve aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hakem Zorbay Küçük, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Trabzonspor'un futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebiyle sevk edilen 29 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Balta, Murat Sancak, Allassanr Ndao, Ersen Dikmen ve Şahin Kaya'nın bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklama talebiyse sevk edilen 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ve Ahmet Okatan tutuklandı.

Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Galatasaray çareyi Premier Lig'de buldu! Dünya yıldızına göz dikti...
Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
Galatasaray'dan stoper harekatı!
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burak Yılmaz: Bir puanı hak ederek gidiyoruz Burak Yılmaz: Bir puanı hak ederek gidiyoruz 00:22
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! 23:26
Çorum FK sahasında galip! Çorum FK sahasında galip! 23:03
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! 22:35
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! 22:24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:15
Daha Eski
Akdeniz derbisinde kazanan yok! Akdeniz derbisinde kazanan yok! 22:03
Dolmabahçe'de kazanan yok! Dolmabahçe'de kazanan yok! 21:58
Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! 21:48
Beşiktaş'tan devre arasında tepki: Yorumsuz! Beşiktaş'tan devre arasında tepki: Yorumsuz! 21:35
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Maça devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Maça devam edemedi 20:35
Bahis soruşturmasında 29 kişiye tutuklama talebi! Bahis soruşturmasında 29 kişiye tutuklama talebi! 19:57